'वेलकम टू द जंगल' से धमाकेदार गाना जारी, 22 साल बाद साथ झूमे अक्षय और रवीना

लेखन ज्योति सिंह 01:31 pm Jun 18, 202601:31 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' से एक और धमाकेदार गाना 'दीवाने हैं' गदर मचाने आ गया है। यह फिल्म से जारी अन्य गानों में, पहला गाना है जिसमें सभी सितारे एक साथ झूमते और जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। उससे भी ज्यादा खास बात यह है कि गाने में अक्षय और रवीना टंडन एक साथ नाचते और गाते दिखे हैं। दोनों आखिरी बार फिल्म 'पुलिस फोर्स: एन इनसाइड स्टोरी' (2004) में नजर आए थे।