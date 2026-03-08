रणवीर सिंह की 'धुरंधर' पर फिदा हुए फिनलैंड के राष्ट्रपति, बोले- अब सीक्वल का इंतजार

फिल्म

भारत आने से पहले बेटे की सलाह पर देखी 'धुरंधर'

एलेक्जेंडर ने भारत की राजकीय यात्रा के दौरान दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। ANI से बातचीत में राष्ट्रपति बोले, "बड़ी दिलचस्प बात है कि भारत आने से पहले, मेरे बेटे ने मुझे 'धुरंधर' देखने का सुझाव दिया था और मैंने उसे देखा। बेशक, वो फिल्म की कहानी का एक हिस्सा था। मैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई से खुश हूं और 19 मार्च को आने वाले इसके सीक्वल (अगले भाग) का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।"