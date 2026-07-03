'अल्फा' से पहले OTT पर जरूर देख डालें आलिया भट्ट की ये दमदार फिल्में
क्या है खबर?
बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री आलिया भट्ट अपनी दमदार अदाकारी के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कई यादगार फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है। अब वह जल्द ही शरवरी वाघ के साथ फिल्म 'अल्फा' में नजर आएंगी। ऐसे में यदि आप 'अल्फा' की रिलीज से पहले आलिया की बेहतरीन काम देखना चाहते हैं, तो उनकी ये शानदार फिल्में OTT पर जरूर देखें।
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'हाईवे' और 'उड़ता पंजाब'
रोड‑जर्नी‑ड्रामा फिल्म 'हाईवे' साल 2014 में रिलीज हुई थी। इसमें आलिया के साथ रणदीप हुड्डा मुख्य भूमिका में हैं। इस सुपरहिट फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। डार्क क्राइम-ड्रामा फिल्म 'उड़ता पंजाब' 2016 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म पंजाब में ड्रग्स की समस्या पर आधारित थी। इस फिल्म में आलिया के साथ-साथ शाहिद कपूर, करीना कपूर खान और दिलजीत दोसांझ अहम किरदार में नजर आए थे।
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'राजी' और 'गली बॉय'
फिल्म 'राजी' 2018 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस फिल्म में आलिया ने एक भारतीय जासूस का किरदार निभाया था। इसमें आलिया के अलावा विक्की कौशल भी मुख्य भूमिका में हैं। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'गली बॉय' को लोगों ने खूब पसंद किया था। इस फिल्म में आलिया के साथ-साथ रणवीर सिंह भी मुख्य भूमिका में थे। इसे प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है।
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'गंगूबाई काठियावाड़ी' और 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी'
साल 2022 में आइ संजय लीला भंसाली की फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' में आलिया ने मुख्य किरदार निभाया था। इस फिल्म ने खूब कमाई की थी। आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। फैमिली‑रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' 2023 में रिलीज हुई थी। इसमें आलिया के साथ-साथ रणवीर, जया बच्चन, शबाना आजमी और धर्मेंद्र जैसे दिग्गज कलाकार थे। इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।