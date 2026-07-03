'अल्फा' से पहले OTT पर जरूर देख डालें आलिया भट्ट की ये दमदार फिल्में

#3 & #4

'राजी' और 'गली बॉय'

फिल्म 'राजी' 2018 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस फिल्म में आलिया ने एक भारतीय जासूस का किरदार निभाया था। इसमें आलिया के अलावा विक्की कौशल भी मुख्य भूमिका में हैं। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'गली बॉय' को लोगों ने खूब पसंद किया था। इस फिल्म में आलिया के साथ-साथ रणवीर सिंह भी मुख्य भूमिका में थे। इसे प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है।