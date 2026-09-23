सलमान खान ने कैटरीना कैफ का किया बचाव, अब विवेक ओबेरॉय ने दिया दो-टूक जवाब
क्या है खबर?
अभिनेत्री कैटरीना कैफ के बढ़े हुए वजन का मजाक उड़ाने वाले ट्रोल्स पर जब सलमान खान बुरी तरह भड़के तो बॉलीवुड गलियारों में हलचल मच गई। सालों पुरानी दुश्मनी और विवादों को दरकिनार करते हुए अब विवेक ओबेरॉय ने भी इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। विवेक ने ट्रोल्स की सोच को खारिज करते हुए कहा कि लोगों को बेवजह की नकारात्मकता फैलाने के बजाय अच्छी और सकारात्मक बातों पर ध्यान देना चाहिए।
प्रतिक्रिया
कैटरीना की ट्रोलिंग पर क्या बोले विवेक?
सलमान का बचाव करते हुए विवेक ओबेरॉय ने ट्रोल्स को खरी-खोटी सुनाई और कहा, "ट्रॉलिंग करनी ही नहीं चाहिए, ट्रॉलिंग एक नकारात्मक चीज है। जिंदगी में करने के लिए इतने सारे सकारात्मक काम हैं तो फिर इस नकारात्मकता में क्यों पड़े हुए हो?"
बता दें कि उनकी ये टिप्पणी सलमान द्वारा 'बिग बॉस' के हालिया एपिसोड के दौरान ऑनलाइन ट्रॉलिंग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के बाद आई है।
समर्थन
सलमान ने यूं किया था कैटरीना का समर्थन
सलमान ने गर्भावस्था के बाद महिलाओं के शरीर में आने वाले बदलावों पर होने वाली ट्रोलिंग पर बात की थी।
उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा कैटरीना की ओर था।
सलमान ने कहा कि प्रेगनेंसी के दौरान वजन बढ़ना सामान्य है और फिल्मों में वापसी पर महिलाएं फिर से फिट हो सकती हैं।
उन्होंने किसी के मोटापे या बढ़ती उम्र का मजाक उड़ाने वालों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने ऐसे ट्रोल्स को पूरी तरह से बेमतलब और गंदा बताया।
विवाद
सलमान-विवेक के बीच क्यों हुआ था विवाद?
विवेक और सलमान के बीच विवाद की चर्चाएं कोई नई नहीं हैं। साल 2003 में हुए इस बहुचर्चित विवाद के बाद से पिछले दो दशकों से दोनों के बीच छत्तीस का आंकड़ा रहा है।
उस समय विवेक, ऐश्वर्या राय के करीब थे, जो पहले सलमान के साथ रिश्ते में थीं। इसके बाद विवेक ने अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सलमान खान पर फोन करके धमकियां देने के गंभीर आरोप लगाए, जिससे पूरे बॉलीवुड में हलचल मच गई थी।