सलमान खान ने कैटरीना कैफ का किया बचाव, अब विवेक ओबेरॉय ने दिया दो-टूक जवाब

सलमान ने गर्भावस्था के बाद महिलाओं के शरीर में आने वाले बदलावों पर होने वाली ट्रोलिंग पर बात की थी।

उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा कैटरीना की ओर था।

सलमान ने कहा कि प्रेगनेंसी के दौरान वजन बढ़ना सामान्य है और फिल्मों में वापसी पर महिलाएं फिर से फिट हो सकती हैं।

उन्होंने किसी के मोटापे या बढ़ती उम्र का मजाक उड़ाने वालों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने ऐसे ट्रोल्स को पूरी तरह से बेमतलब और गंदा बताया।