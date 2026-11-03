फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज ग्रे' को मिली रिलीज तारीख

विवेक ओबेरॉय-नित्या मेनन की फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज ग्रे' की रिलीज तारीख तय, देखें पोस्टर

लेखन ज्योति सिंह 05:11 pm Nov 03, 202605:11 pm

क्या है खबर?

विवेक ओबेरॉय अपनी नई फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज ग्रे' लेकर आ रहे हैं। इसमें उनके साथ नित्या मेनन मुख्य किरदार में नजर आएंगी। अंकुर पजनी और विशाल रंजन मिश्रा के निर्देशन में बनी यह एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर-ड्रामा है, जिसका पहला आधिकारिक पोस्टर भी जारी हो गया है। यह विवेक और नित्या की साथ में पहली फिल्म होगी। आशीष विद्यार्थी और श्रेया शर्मा भी इसमें नजर आएंगे। इसका निर्माण वेवबैंड प्रोडक्शन के बैनर तले किया गया है।