मशहूर गायक विशाल मिश्रा ने मुंबई में खरीदे 4 अपार्टमेंट, चुकाए इतने करोड़

CRE मैट्रिक्स द्वारा हासिल किए गए संपत्ति रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के अनुसार, ये अपार्टमेंट अंधेरी वेस्ट के ओशिवारा स्थित लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स की 'ओबेरॉय स्काई हाइट्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी' में हैं।

ये सौदे 26 अक्टूबर, 2026 को रजिस्टर किए गए थे। इसके साथ ही दस्तावेजों से पता चला है कि ये संपत्तियां 4 विक्रेताओं से खरीदी गई थीं।

यह सौदा दिखाता है कि मुंबई के इस रियल एस्टेट बाजार में सितारों को अभी भी घर काफी भा रहे हैं।