विशाल भारद्वाज समेत 6 दिग्गजों को ऑस्कर का बुलावा

भारतीय सिनेमा का बढ़ा वैश्विक मान, ऑस्कर एकेडमी ने विशाल भारद्वाज समेत 6 दिग्गजों को बुलाया

लेखन नेहा शर्मा 03:09 pm Jun 25, 202603:09 pm

क्या है खबर?

भारतीय सिनेमा के लिए एक बेहद गर्व का क्षण है। ऑस्कर पुरस्कार देने वाली दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्था 'एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज' ने इस साल सदस्यता के लिए भारत के 6 दिग्गज सिनेमाई कलाकारों को आमंत्रित किया है। इस विशेष सूची में सबसे प्रमुख नाम राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता, निर्देशक और संगीतकार विशाल भारद्वाज का है। विशाल के अलावा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की 5 अन्य हस्तियों को भी ये सम्मान मिला है।