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IPL 2026: RCB की जीत पर झूमकर नाचे विराट और अनुष्का, फैंस ने भी लुटाया प्यार
विराट कोहली की RCB ने जीती IPL 2026 की ट्रॉफी

IPL 2026: RCB की जीत पर झूमकर नाचे विराट और अनुष्का, फैंस ने भी लुटाया प्यार

लेखन ज्योति सिंह
Jun 01, 2026
09:58 am
क्या है खबर?

IPL 2026 को अपना विजेता मिल गया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) को 5 विकेट से हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने जीत हासिल की। यह RCB की लगातार दूसरी जीत है, क्योंकि पिछले साल भी IPL ट्रॉफी विराट कोहली और उनकी टीम के पास आई थी। इस जश्न में डूबे विराट और अनुष्का शर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिस पर फैंस प्यार लुटा रहे हैं।

वीडियो

विराट और अनुष्का के डांस वीडियो ने खींचा ध्यान

RCB की जीत के बाद, विराट अपनी पत्नी अनुष्का के साथ क्रिकेट के मैदान में उतरे और अन्य साथियों के साथ जश्न का लुत्फ उठाया। इस दौरान विराट ने एक खास तरह की टी-शर्ट पहन रखी थी, जिसपर लिखा था, 'एक जीत अच्छी लगी, हमने इसे दोबारा कर दिखाया।' अनुष्का और विराट वीडियो में खूब डांस करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ दिनेश कार्तिक भी जश्न में डूबे दिखे। वीडियो पर फैंस लाल दिल वाला इमोजी भेज रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

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