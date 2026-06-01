विराट कोहली की RCB ने जीती IPL 2026 की ट्रॉफी

IPL 2026: RCB की जीत पर झूमकर नाचे विराट और अनुष्का, फैंस ने भी लुटाया प्यार

लेखन ज्योति सिंह 09:58 am Jun 01, 202609:58 am

क्या है खबर?

IPL 2026 को अपना विजेता मिल गया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) को 5 विकेट से हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने जीत हासिल की। यह RCB की लगातार दूसरी जीत है, क्योंकि पिछले साल भी IPL ट्रॉफी विराट कोहली और उनकी टीम के पास आई थी। इस जश्न में डूबे विराट और अनुष्का शर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिस पर फैंस प्यार लुटा रहे हैं।