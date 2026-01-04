सुधा चंद्रन पर चढ़ी माता रानी तो ट्रोल्स बोले- ओवरएक्टिंग, भड़के फैंस ने की बोलती बंद

टीवी की मशूहर अभिनेत्री सुधा चंद्रन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे लेकर इंटरनेट 2 गुटों में बंट गया है। दरअसल, हाल ही में सुधा भक्ति के ऐसे रंग में रंगीं कि खुद पर से नियंत्रण खो बैठीं। जब ट्रोल्स ने वीडियो को 'नौटंकी' बताकर मजाक उड़ाना शुरू किया तो अभिनेत्री के प्रशंसकों ने मोर्चा संभाला। फैंस ने कहा कि सुधा पर माता रानी आई। इसी वजह से वो भजन की धुन पर बेसुध होकर झूमने लगीं।

वीडियो वीडियो देख उड़े लोगों के होश 'कहीं किसी रोज', 'कस्तूरी', 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' और 'नागिन' जैसे शो से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री और डांसर सुधा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उनकी हालत देखकर कुछ लोगों के होश उड़ गए हैं। वीडियो में सुधा की स्थिति ऐसी नजर आ रही है, मानो उन पर किसी दिव्य शक्ति का प्रभाव हो गया हो। उनके हाव-भाव और प्रतिक्रिया से लगता है कि वो खुद पर काबू नहीं रख पा रही हैं।

ट्रोलिंग ट्रोलिंग की शिकार हुईं सुधा उधर सुधा का ये वीडियो देख कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक ने लिखा, 'नागिन का ऑडिशन दे रही हो क्या?' एक कमेंट है, 'हमेशा ओवरएक्टिंग।' दरअसल, जो लोग सुधा को ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो एक्टिंग कर रही हैं। एक ने लिखा, 'क्यों ये ड्रामा करके अपना तमाशा बना रही हो?' उधर सुधा के फैंस उनके बचाव में उतर आए हैं और ट्रोल करने वालों की क्लास लगा रहे हैं।

Advertisement

समर्थन माता रानी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी मत करो- फैंस एक फैन ने लिखा, 'ये जो कमेंट में हंस रहे हैं, उन्हें शायद नहीं पता कि माता रानी अपने सच्चे भक्तों में प्रवेश करती हैं। जैसे कि सुधा जी में माता रानी आई हैं। जय माता दी।' एक ने लिखा, 'ये देख कभी हंसना नहीं चाहिए। बहुत गलत बात है। मूर्ख लोगों तुम खुद भगवान के ऊंपर हंस रहे हो।' सुधा के समर्थन में उतरे प्रशंसकों का कहना है कि अगर सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी मत करो।

Advertisement