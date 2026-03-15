हनी सिंह को मंच पर देख सामने बैठी मां रोक नहीं पाईं अपने आंसू, वीडियो वायरल
क्या है खबर?
हनी सिंह के 'माय स्टोरी' इंडिया टूर की शुरुआत दिल्ली में बेहद भावुक रही। जब यो-यो स्टेज पर अपने सुपरहिट गानों से समां बांध रहे थे, तब सामने बैठे उनके माता-पिता गर्व से भर उठे। बेटे को लंबे संघर्ष के बाद दोबारा सफलता के शिखर पर देख उनकी मां भावुक होकर रोने लगीं, जबकि पिता पूरे जोश के साथ उनका हौसला बढ़ाते नजर आए। हनी सिंह ने इस पल को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई बताया।
खुशी
मां की आंखों से छलके खुशी के आंसू
हनी के कॉन्सर्ट में उनके माता-पिता, भूपिंदर कौर और सरदार सरबजीत सिंह शामिल हुए। सोशल मीडिया पर वायरल एक भावुक वीडियो में हनी की मां अपने बेटे के लिए उमड़ी विशाल भीड़ को देख हैरान रह गईं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। उन्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करते और अपने बेटे की सफलता के लिए दुआ मांगते देखा गया। परिवार के इस अटूट साथ और प्यार ने दिल्ली की इस शाम को और ज्यादा यादगार बना दिया।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
March 15, 2026
कामयाबी
हनी के माता-पिता ने मनाया बेटे की सफलता का जश्न
दिल्ली कॉन्सर्ट से सामने आए एक और वीडियो ने फैंस का दिल जीत लिया है, जिसमें हनी के माता-पिता अपने बेटे की कामयाबी का जश्न मनाते दिख रहे हैं। वे न केवल पूरे उत्साह के साथ तालियां बजा रहे थे, बल्कि एक गौरवशाली माता-पिता की तरह अपने बेटे का हौसला भी बढ़ा रहे थे। वीडियो देख फैंस कह रहे हैं कि असली सफलता वही है, जिसे देख माता-पिता के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आए।
ट्विटर पोस्ट
खुशी से झूम उठे हनी सिंह के माता-पिता
March 15, 2026
यादगार पल
हनी सिंह ने फैंस के लिए बनाई यादगार शाम
हनी ने अपने दिल्ली कॉन्सर्ट को केवल गानों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपने फैंस के लिए भी खास वक्त निकाला। परफॉर्मेंस के बीच-बीच में हनी ने दर्शकों से ढेर सारी बातें कीं और उनके साथ सीधा संवाद किया। अपने स्टार को इतने करीब से देखने और बात करने के मौके ने फैंस के उत्साह को दोगुना कर दिया, जिससे यह शाम संगीत के साथ-साथ अपनों के मिलन जैसी बन गई।
टूर
हनी सिंह 16 मई को बेंगलुरु में खत्म करेंगे अपना टूर
इन्दिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कॉन्सर्ट में हनी की एक झलक पाने के लिए फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। हनी ने मंच पर आते ही अपने पुराने और नए सुपरहिट गानों से समां बांध दिया। उन्होंने 'देसी कलाकार', 'सन्नी सन्नी' , 'मिलियनेयर' और 'ब्लू आइज' जैसे ब्लॉकबस्टर गानों पर परफॉर्म किया। दिल्ली के बाद हनी 21 मार्च अहमदाबाद, 28 मार्च मुंबई और अप्रैल-मई में पुणे, कोटा, इंदौर, लखनऊ, कोलकाता होते हुए 16 मई को बेंगलुरु में टूर खत्म करेंगे।