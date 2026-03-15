हनी सिंह को मंच पर देख सामने बैठी मां रोक नहीं पाईं अपने आंसू, वीडियो वायरल

हनी सिंह के 'माय स्टोरी' इंडिया टूर की शुरुआत दिल्ली में बेहद भावुक रही। जब यो-यो स्टेज पर अपने सुपरहिट गानों से समां बांध रहे थे, तब सामने बैठे उनके माता-पिता गर्व से भर उठे। बेटे को लंबे संघर्ष के बाद दोबारा सफलता के शिखर पर देख उनकी मां भावुक होकर रोने लगीं, जबकि पिता पूरे जोश के साथ उनका हौसला बढ़ाते नजर आए। हनी सिंह ने इस पल को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई बताया।

खुशी मां की आंखों से छलके खुशी के आंसू हनी के कॉन्सर्ट में उनके माता-पिता, भूपिंदर कौर और सरदार सरबजीत सिंह शामिल हुए। सोशल मीडिया पर वायरल एक भावुक वीडियो में हनी की मां अपने बेटे के लिए उमड़ी विशाल भीड़ को देख हैरान रह गईं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। उन्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करते और अपने बेटे की सफलता के लिए दुआ मांगते देखा गया। परिवार के इस अटूट साथ और प्यार ने दिल्ली की इस शाम को और ज्यादा यादगार बना दिया।

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कामयाबी हनी के माता-पिता ने मनाया बेटे की सफलता का जश्न दिल्ली कॉन्सर्ट से सामने आए एक और वीडियो ने फैंस का दिल जीत लिया है, जिसमें हनी के माता-पिता अपने बेटे की कामयाबी का जश्न मनाते दिख रहे हैं। वे न केवल पूरे उत्साह के साथ तालियां बजा रहे थे, बल्कि एक गौरवशाली माता-पिता की तरह अपने बेटे का हौसला भी बढ़ा रहे थे। वीडियो देख फैंस कह रहे हैं कि असली सफलता वही है, जिसे देख माता-पिता के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आए।

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यादगार पल हनी सिंह ने फैंस के लिए बनाई यादगार शाम हनी ने अपने दिल्ली कॉन्सर्ट को केवल गानों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपने फैंस के लिए भी खास वक्त निकाला। परफॉर्मेंस के बीच-बीच में हनी ने दर्शकों से ढेर सारी बातें कीं और उनके साथ सीधा संवाद किया। अपने स्टार को इतने करीब से देखने और बात करने के मौके ने फैंस के उत्साह को दोगुना कर दिया, जिससे यह शाम संगीत के साथ-साथ अपनों के मिलन जैसी बन गई।