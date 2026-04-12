अनंत अंबानी की पार्टी में जमकर नाचे शाहरुख खान और रणवीर सिंह

अनंत अंबानी के जन्मदिन पर ऐसे थिरके शाहरुख खान और रणवीर सिंह, वायरल हो गया वीडियो

लेखन नेहा शर्मा 12:27 pm Apr 12, 202612:27 pm

क्या है खबर?

मुकेश अंबानी के बेटे और रिलायंस इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी अनंत अंबानी के जन्मदिन के मौके पर बॉलीवुड सितारों ने जमकर समां बांधा। इस भव्य जश्न का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शाहरुख खान और रणवीर सिंह गायक कैलाश खेर के मशहूर गाने 'बम लहरी' पर मस्ती में थिरकते नजर आ रहे हैं। उनकी इस शानदार जुगलबंदी और जाेश ने पार्टी की रौनक बढ़ा दी, जो प्रशंसकों को खूब भा रही है।