विश्व स्तर पर 18 पुरस्कार जीतने वाली फिल्म 'पायर' भारत में देगी दस्तक, जानिए रिलीज तारीख
क्या है खबर?
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता निर्माता विनोद कापड़ी की फिल्म 'पायर' भारत में रिलीज के लिए तैयार है। हिमालय की खूबसूरत पृष्ठभूमि पर आधारित यह कहानी एक वृद्ध दंपति पर आधारित है, जिनकी जिंदगी अपने घर, यादों और एक-दूसरे के इर्द-गिर्द घूमती है। इसका निर्माण विनोद ने सुरेश जोशी और अरिंद्रा राय चौधरी के साथ मिलकर भागीरथी फिल्म्स और मशकबीन स्टूडियोज के बैनर तले किया है। फिल्म में नवोदित कलाकार पदम सिंह कापड़ी और हीरा देवी मुख्य भूमिकाओं में हैं।
पुरस्कार
18 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी है 'पायर'
बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, 'पायर' ने 28वें टालिन ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल में अपने विश्व प्रीमियर के साथ अंतरराष्ट्रीय यात्रा शुरू की थी, जहां इसे POFF बेस्ट फिल्म ऑडियंस अवार्ड मिला।
यह फिल्म कई अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रदर्शित हो चुकी है और अब तक 18 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर चुकी है। इनमें 15 सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शामिल हैं।
इसे कनाडा, स्पेन, वाशिंगटन, शिकागो, स्टटगार्ट, बोस्ट, लंदन और बर्मिंघम में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सम्मान भी मिला है।
रिलीज
इस दिन सिनेमाघरों में आएगी फिल्म
'पायर' 23 अक्टूबर, 2026 को पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। इसे सिनेपोलिस द्वारा वितरित किया जाएगा, जिसने विशाल चतुर्वेदी की 'हनुमान अंश' को वितरित किया था।
इस फिल्म का संगीत प्रसिद्ध संगीतकार माइकल डन्ना ने तैयार किया है, जिन्हें 'लिटिल मिस सनशाइन', 'मॉनसून वेडिंग', 'लाइफ ऑफ पाई' और 'मनीबॉल' जैसी फिल्मों में उनके योगदान के लिए जाना जाता है।
इसके गीत दिग्गज गीतकार गुलजार द्वारा लिखे गए हैं।