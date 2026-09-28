फिल्म 'पायर' की रिलीज तारीख आई

विश्व स्तर पर 18 पुरस्कार जीतने वाली फिल्म 'पायर' भारत में देगी दस्तक, जानिए रिलीज तारीख

लेखन ज्योति सिंह 02:10 pm Sep 28, 202602:10 pm

क्या है खबर?

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता निर्माता विनोद कापड़ी की फिल्म 'पायर' भारत में रिलीज के लिए तैयार है। हिमालय की खूबसूरत पृष्ठभूमि पर आधारित यह कहानी एक वृद्ध दंपति पर आधारित है, जिनकी जिंदगी अपने घर, यादों और एक-दूसरे के इर्द-गिर्द घूमती है। इसका निर्माण विनोद ने सुरेश जोशी और अरिंद्रा राय चौधरी के साथ मिलकर भागीरथी फिल्म्स और मशकबीन स्टूडियोज के बैनर तले किया है। फिल्म में नवोदित कलाकार पदम सिंह कापड़ी और हीरा देवी मुख्य भूमिकाओं में हैं।