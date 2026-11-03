विंदू दारा सिंह ने पहली शादी को लेकर किए खुलासे

फराह के साथ टूटी शादी पर विंदू दारा सिंह बोले- हज के बाद वो बदल गईं

लेखन अंशिका शुक्ला 03:17 pm Nov 03, 202603:17 pm

क्या है खबर?

अभिनेता विंदू दारा सिंह ने 1996 में अभिनेत्री तब्बू की बहन फराह नाज से शादी की थी, लेकिन 2002 में दोनों का तलाक हो गया। अब सालों बाद विंदू ने अपनी असफल शादी पर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि धार्मिक मतभेदों ने उनके रिश्ते को प्रभावित किया था। विंदू के मुताबिक, सऊदी अरब के मक्का में हज यात्रा करने के बाद फराह के धर्म के प्रति नजरिए में बदलाव आया, जिसने उनके रिश्ते पर असर डाला।