जेसन संजय की 'सिग्मा' देखने पहुंची संगीता

जेसन संजय की 'सिग्मा' देखने सिनेमाघर पहुंची विजय की पत्नी संगीता, बेटी भी रही मौजूद

लेखन ज्योति सिंह 02:20 pm Oct 02, 202602:20 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के बेटे जेसन संजय की पहली निर्देशित फिल्म 'सिग्मा' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस खास मौके पर उन्हें अपने परिवार का पूरा समर्थन मिला। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें विजय की पत्नी संगीता सोर्नालिंगम अपने बेटे की फिल्म देखने के लिए सिनेमाघरों का रुख करती दिखीं। इस दौरान जेसन की बहन दिव्या साशा भी अपनी मां के साथ मौजूद रहीं। दोनों फिल्म का फर्स्ट-शो देखने पहुंची थीं।