विजय सेतुपति की 'महाराजा' ने बनाया महा-रिकॉर्ड, बनी हॉलीवुड रीमेक पाने वाली पहली तमिल फिल्म

चीन के सिनेमाघरों में मिली जबरदस्त कामयाबी के बाद एक दिग्गज हॉलीवुड एजेंसी ने इसके रीमेक राइट्स खरीदे हैं।

निर्माता सुधन सुंदरम ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि एजेंसी फिलहाल एक टॉप हॉलीवुड सुपरस्टार के साथ इस प्रोजेक्ट को आकार दे रही है, जिसकी शूटिंग अगले साल शुरू होने की संभावना है।

मैथ्यू मैक्कोनाहे को लेकर चल रही अटकलों पर निर्माता बोले, "हो सकता है कि मैक्कोनाहे उन बड़े सितारों में से एक हों जिनसे बात चल रही है।"