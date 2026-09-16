विजय सेतुपति की 'महाराजा' ने बनाया महा-रिकॉर्ड, बनी हॉलीवुड रीमेक पाने वाली पहली तमिल फिल्म
क्या है खबर?
विजय सेतुपति की सुपरहिट तमिल फिल्म 'महाराजा' का अब आधिकारिक हॉलीवुड रीमेक बनने जा रहा है। तमिल सिनेमा के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। चीन में फिल्म की शानदार सफलता के बाद एक प्रमुख हॉलीवुड एजेंसी ने इसके रीमेक राइट्स के लिए निर्माताओं से संपर्क किया। निर्माता सुधन सुंदरम ने इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि एक बड़े हॉलीवुड ए-लिस्ट अभिनेता को मुख्य भूमिका में लेने की तैयारी चल रही है।
उपलब्धि
तमिल सिनेमा के नाम ऐतिहासिक उपलब्धि
तमिल सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए विजय सेतुपति की 2024 की क्राइम थ्रिलर 'महाराजा' का आधिकारि हॉलीवुड रीमेक बनने जा रहा है।
तमिल सिनेमा के लिए ये बड़ी उपलब्धि है कि यह कहानी अपनी मूल सीमाओं को लांघकर इतनी दूर तक पहुंची है।
चीन में मिली अपार सफलता ने ही इसे हॉलीवुड का ध्यान खींचने में मदद की, जहां अब इसे नए दर्शकों और माहौल के हिसाब से ढालने की तैयारी चल रही है।
शूटिंग
टॉप सुपरस्टार के साथ अगले साल शुरू होगी शूटिंग
चीन के सिनेमाघरों में मिली जबरदस्त कामयाबी के बाद एक दिग्गज हॉलीवुड एजेंसी ने इसके रीमेक राइट्स खरीदे हैं।
निर्माता सुधन सुंदरम ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि एजेंसी फिलहाल एक टॉप हॉलीवुड सुपरस्टार के साथ इस प्रोजेक्ट को आकार दे रही है, जिसकी शूटिंग अगले साल शुरू होने की संभावना है।
मैथ्यू मैक्कोनाहे को लेकर चल रही अटकलों पर निर्माता बोले, "हो सकता है कि मैक्कोनाहे उन बड़े सितारों में से एक हों जिनसे बात चल रही है।"
कहानी
'महाराजा' की सस्पेंस भरी कहानी
निथिलन स्वामीनाथन के निर्देशन में बनी फिल्म 'महाराजा' की कहानी एक नाई के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने घर से एक डस्टबिन चोरी होने की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है।
पहली नजर में जो एक अजीब और बेहद मामूली सी समस्या लगती है, वो धीरे-धीरे एक बेहद खौफनाक कहानी का दरवाजा खोल देती है। फिल्म कई मोड़ों, बदलते दृष्टिकोणों और बदले की साजिश के जरिए धीरे-धीरे अपने राज खोलती है।
कमाई
'महाराजा' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा
विजय सेतुपति ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, जबकि अनुराग कश्यप विलेन के रूप में नजर आए।
संचना नमिदास ने विजय की बेटी का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
साल 2024 में रिलीज़ हुई 'महाराजा' को इसकी पटकथा, अभिनय और कसी हुई कहानी के लिए काफी सराहा गया। भारत के बाद चीन बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने लगभग 91.65 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की और OTT पर भी खूब नाम कमाया।