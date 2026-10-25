विजय सेतुपति की फिल्म का OTT रिलीज

विजय सेतुपति सिनेमाघरों के बाद अब OTT पर मचाएंगे धूम, 5 भाषाओं में आ रही 'बत्था'

लेखन सयाली 03:21 pm Oct 25, 202603:21 pm

क्या है खबर?

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय सेतुपति की फिल्म 'बत्था' अपने शानदार OTT रिलीज के लिए तैयार है। ये फिल्म 29 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है, जिससे प्रशंसकों की उत्सुकता बढ़ गई है। फिल्म को 1 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और इसे खूब प्यार मिला था। OTT रिलीज के बाद ये और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी। 'बत्था' को 5 भाषाओं में स्ट्रीम किया जाएगा, जिनमें तमिल, तेलुगू, कन्नड़, हिंदी और मलयालम शामिल हैं।