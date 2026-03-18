मणिरत्नम की फिल्म में नजर आएंगे विजय सेतुपति-साई पल्लवी

मणिरत्नम की फिल्म में बनेगी विजय सेतुपति-साई पल्लवी की जोड़ी?

लेखन ज्योति सिंह 07:04 pm Mar 18, 202607:04 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार विजय सेतुपति को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। रिपोर्ट्स हैं कि अभिनेता अपनी अगली परियोजना के लिए दिग्गज निर्देशक मणिरत्नम के साथ दोबारा जुड़ रहे हैं। यह एक रोमांटिक-ड्रामा फिल्म होगी, जिसमें अभिनेता के साथ साई पल्लवी मुख्य किरदार में होंगी। परियोजना का निर्माण मणिरत्नम की मद्रास टॉकीज और लाइका प्रोडक्शंस द्वारा संयुक्त रूप से होने की उम्मीद है। इससे पहले, विजय और मणिरत्नम फिल्म 'चेक्का चिवंथा वानम' (2018) में साथ काम कर चुके हैं।