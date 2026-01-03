LOADING...
विजय सेतुपति की फिल्म 'गांधी टॉक्स' रिलीज के लिए तैयार, इशारों-इशारों में होगी बात

लेखन नेहा शर्मा
Jan 03, 2026
06:50 pm
क्या है खबर?

साउथ के सुपरस्टार विजय सेतुपति अब सिनेमाई पर्दे पर एक ऐसा प्रयोग करने जा रहे हैं, जो दर्शकों को दशकों पीछे की याद दिला देगा। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'गांधी टॉक्स' की रिलीज तारीख का आधिकारिक ऐलान हो गया है। इस फिल्म की सबसे अनोखी और रोमांचक बात ये है कि यह एक मूक फिल्म है, मतलब ये कि इसमें सिर्फ इशारों में और हाव-भाव से एक्टिंग होगी।

रिलीज

30 जनवरी को इन 6 भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म

पिछले काफी समय से दर्शक इस फिल्म की राह देख रहे थे और अब आखिरकार निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि गांधी टाॅक्स' महात्मा गांधी की पुण्यतिथि यानी 30 जनवरी को सिनेमाघरों का रुख करेगी। इस फिल्म में चुप्पी के जरिए कहानी को बेहद प्रभावशाली ढंग से पेश किया गया है। 'गांधी टॉक्स' एक पैन इंडिया फिल्म होगी। इसे तमिल, तेलुगू, कन्नड़, हिंदी और मलयालम के अलावा मराठी भाषा में भी रिलीज किया जाएगा।

ट्विटर पोस्ट

'गांधी टॉक्स' को मिली रिलीज तारीख

सगीत

एआर रहमान का संगीत और चुप्पी का जादू

इस फिल्म में कलाकार बिना एक शब्द बोले, सिर्फ अपनी आंखों और इशारों के जरिए पूरी कहानी बयां करेंगे। ऑस्कर विजेता एआर रहमान का जादुई संगीत इस खामोशी को अपनी धुनों से भरने वाला है। विजय सेतुपति के साथ अदिति राव हैदरी और अरविंद स्वामी जैसे सितारों से सजी यह फिल्म आधुनिक दौर की एक 'ब्लैक कॉमेडी' है, जो बिना किसी डायलॉग के दर्शकों को हंसाने और सोचने पर मजबूर करने का दावा कर रही है।

