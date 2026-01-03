विजय सेतुपति की फिल्म 'गांधी टॉक्स' रिलीज के लिए तैयार, इशारों-इशारों में होगी बात

रिलीज

30 जनवरी को इन 6 भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म

पिछले काफी समय से दर्शक इस फिल्म की राह देख रहे थे और अब आखिरकार निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि गांधी टाॅक्स' महात्मा गांधी की पुण्यतिथि यानी 30 जनवरी को सिनेमाघरों का रुख करेगी। इस फिल्म में चुप्पी के जरिए कहानी को बेहद प्रभावशाली ढंग से पेश किया गया है। 'गांधी टॉक्स' एक पैन इंडिया फिल्म होगी। इसे तमिल, तेलुगू, कन्नड़, हिंदी और मलयालम के अलावा मराठी भाषा में भी रिलीज किया जाएगा।