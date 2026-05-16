'करप्पु' को मिल रहा प्यार देख गदगद विजय देवरकोंडा, सूर्या की तारीफ कर कह दी यह बात 

उत्तर भारत में 'करप्पु' ने किया पाइरेसी का सामना

फिल्म में तृषा कृष्णन, आरजे बालाजी, इंद्रंस, नट्टी सुब्रमण्यम और योगी बाबू जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं। रिलीज से पहले 'करप्पु' को उत्तर भारत में पाइरेसी का शिकार होना पड़ा, जब इसे अवैध रूप से ऑनलाइन लीक कर दिया गया। हालांकि, कमल हासन और धनुष जैसे बड़े सितारों ने इस मुश्किल घड़ी में फिल्म टीम का समर्थन किया और पाइरेसी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इस झटके के बावजूद फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से शानदार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और बॉक्स ऑफिस पर इसने शानदार प्रदर्शन किया है।