रश्मिका मंदाना से शादी के बाद विजय देवरकोंडा का फैसला, छात्रों के लिए करेंगे ये काम

लेखन ज्योति सिंह 10:02 am Mar 03, 202610:02 am

क्या है खबर?

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधे थे। 2 मार्च को अभिनेता अपनी पत्नी और परिवार के साथ अपने गृह नगर थुम्मनपेटा, तेलंगाना पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नए घर में गृहप्रवेश किया और सत्यनारायण की पूजा में शामिल हुए। इस मौके पर दोनों के फैंस भारी संख्या में उनसे मिलने के लिए पहुंचे। उनसे बातचीत करते हुए विजय ने अहम फैसला लिया जिसके तहत उन्होंने छात्रों को छात्रवृत्ति देने का ऐलान किया।