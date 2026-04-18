विजय देवरकोंडा का धांसू ऐलान, फिल्म 'VDxShouryuv' में हॉलीवुड के उस्तादों संग पौराणिक गाथा
विजय देवरकोंडा ने अपनी अगली बड़ी फिल्म का ऐलान कर दिया है। इसे अस्थायी तौर पर 'VDxShouryuv' नाम दिया गया है और यह एक पौराणिक कहानी पर आधारित होगी। खास बात यह है कि इस फिल्म में इंटरनेशनल रंग देखने को मिलेगा। विजय ने इस मौके पर अपनी खुशी जाहिर की और कहा, "मैं आपको उस टीम से मिलवा रहा हूं जिसने इस मुश्किल लेकिन जबरदस्त फिल्म को बनाने की जिम्मेदारी ली है। शौरयुव की कमाल की सोच और जोश के साथ इस शानदार ग्लोबल टीम के साथ काम करना बेहद अच्छा लग रहा है। दोस्तों, दहाड़ो! मैं इस फिल्म के लिए अपना सब कुछ लगा दूंगा।" उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर दुनियाभर के लोग काम कर रहे हैं।
'VDxShouryuv' की जबरदस्त टीम
इस फिल्म में कई शानदार ग्लोबल टैलेंट एक साथ काम करेंगे। 'हाउस ऑफ द ड्रैगन' में काम कर चुके जाने-माने कैमरामैन अलेजांद्रो मार्टिनेज ने इसकी सिनेमैटोग्राफी संभाली है। 'स्नोपिचर' और 'बैटमैन फॉरएवर' जैसी फिल्मों के लिए VFX का काम कर चुकी टीम भी इस फिल्म से जुड़ी है। संगीत हेशम अब्दुल वहाब दे रहे हैं, जिन्होंने 'हाय नन्ना' में भी अपना कमाल दिखाया था। एमी अवॉर्ड विजेता एरिक डर्स्ट VFX सुपरवाइजर के रूप में टीम का हिस्सा हैं। एडिटर प्रवीण एंटनी और प्रोडक्शन डिजाइनर सुरेश सेल्वराजन भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। वहीं, विजय देवरकोंडा अपनी एक और फिल्म 'रणबाली' पर भी काम कर रहे हैं। इस फिल्म में वो 'ग्रेट इंडियन फेमिन' के दौरान एक आजादी सेनानी का रोल निभा रहे हैं। रश्मिका मंदाना इस फिल्म में उनके साथ नजर आएंगी।