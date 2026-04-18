विजय देवरकोंडा का धांसू ऐलान, फिल्म 'VDxShouryuv' में हॉलीवुड के उस्तादों संग पौराणिक गाथा

'VDxShouryuv' की जबरदस्त टीम

इस फिल्म में कई शानदार ग्लोबल टैलेंट एक साथ काम करेंगे। 'हाउस ऑफ द ड्रैगन' में काम कर चुके जाने-माने कैमरामैन अलेजांद्रो मार्टिनेज ने इसकी सिनेमैटोग्राफी संभाली है। 'स्नोपिचर' और 'बैटमैन फॉरएवर' जैसी फिल्मों के लिए VFX का काम कर चुकी टीम भी इस फिल्म से जुड़ी है। संगीत हेशम अब्दुल वहाब दे रहे हैं, जिन्होंने 'हाय नन्ना' में भी अपना कमाल दिखाया था। एमी अवॉर्ड विजेता एरिक डर्स्ट VFX सुपरवाइजर के रूप में टीम का हिस्सा हैं। एडिटर प्रवीण एंटनी और प्रोडक्शन डिजाइनर सुरेश सेल्वराजन भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। वहीं, विजय देवरकोंडा अपनी एक और फिल्म 'रणबाली' पर भी काम कर रहे हैं। इस फिल्म में वो 'ग्रेट इंडियन फेमिन' के दौरान एक आजादी सेनानी का रोल निभा रहे हैं। रश्मिका मंदाना इस फिल्म में उनके साथ नजर आएंगी।