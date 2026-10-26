विजय देवरकोंडा ने ट्रोलर्स की लगाई फटकार

रश्मिका के बाद विजय देवरकोंडा ट्रोलर्स पर भड़के, बोले- हम बेहद खुश, बाकी भाड़ में जाएं

लेखन ज्योति सिंह 04:17 pm Oct 26, 202604:17 pm

क्या है खबर?

'कॉफी विद करण 9' का हिस्सा बनने के बाद से रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा लोगों के निशाने पर हैं। कुछ ने सोशल मीडिया पर अभिनेता को 'रेड फ्लैग' बताया, तो कुछ ने अभिनेत्री को उन्हें छोड़ने की सलाह तक दे दी। हाल ही में, रश्मिका ने एक पोस्ट लिखकर अपने रिश्ते पर सफाई दी और लोगों का मुंह बंद करवाया था। वहीं, अब विजय ने भी अपनी पत्नी के साथ खूबसूरत झलकियां साझा कर ट्रोलर्स को जवाब दिया है।