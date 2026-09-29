'पा' के 17 साल बाद विद्या बालन और आर बाल्की का महा-कमबैक, तमिल फिल्म का ऐलान
क्या है खबर?
विद्या बालन और निर्देशक आर बाल्की एक तमिल फिल्म के लिए दोबारा साथ आ रहे हैं। यह परियोजना करीब 2 दशक बाद इस जोड़ी के पुनर्मिलन का प्रतीक होगी। इससे पहले, दोनों ने साल 2009 में आई फिल्म 'पा' में साथ काम किया था। इसमें विद्या के साथ अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन जैसे कलाकार थे। अभिनेत्री ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर नई फिल्म की शूटिंग की एक झलक साझा की है।
पोस्ट
विद्या ने बाल्की संग फिल्म पर खुद लगाई मुहर
विद्या ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म से जुड़ा अपडेट साझा किया। तस्वीर में उन्हें चश्मा लगाते और लंबी चोटी में एक स्क्रिप्ट पकड़े हुए देखा जा सकता है।
उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया, 'नई शुरुआत, नई तमिल फिल्म, आर बाल्की के साथ।'
उनकी पोस्ट से फैंस को निर्देशक के साथ उनकी नई तमिल फिल्म का संकेत मिल गया है और वह परियोजना के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए उत्साहित हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
September 29, 2026
परियोजना
निर्देशक की अनाम फिल्म में मुख्य किरदार निभाएंगी विद्या
विद्या ने अपनी पोस्ट में फिल्म की कहानी के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया है, लेकिन इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अभिनेत्री को इसमें मुख्य किरदार निभाते हुए देखा जाएगा।
इसके अलावा, उन्हें सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' में देखा जाएगा, जो 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
हाल ही में, निर्माताओं ने 'जेलर 2' का टीजर जारी किया था, जिसमें वह 'कांथा' के किरदार में दिखी थीं।