'पा' के 17 साल बाद विद्या बालन और आर बाल्की का महा-कमबैक, तमिल फिल्म का ऐलान

विद्या ने अपनी पोस्ट में फिल्म की कहानी के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया है, लेकिन इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अभिनेत्री को इसमें मुख्य किरदार निभाते हुए देखा जाएगा।

इसके अलावा, उन्हें सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' में देखा जाएगा, जो 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

हाल ही में, निर्माताओं ने 'जेलर 2' का टीजर जारी किया था, जिसमें वह 'कांथा' के किरदार में दिखी थीं।