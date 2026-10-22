विद्या बालन ने थामा सैफ अली खान का हाथ

प्रियंका के जाते ही विद्या बालन ने संभाली कमान, 19 साल बाद सैफ से मिलाया हाथ

लेखन नेहा शर्मा 05:12 pm Oct 22, 202605:12 pm

क्या है खबर?

सैफ अली खान अपनी 'परिणीता' सह-कलाकार विद्या बालन संग रितेश बत्रा की फिल्म में नजर आएंगे। मुंबई में शूटिंग कर रही ये जोड़ी 19 साल बाद साथ आई है। पहले इस रोल में प्रियंका चोपड़ा नजर आने वाली थीं, लेकिन उनके अलग होने के बाद विद्या बालन की एंट्री हुई। भले ही सैफ-विद्या की आखिरी फिल्म 2007 में 'एकलव्य' थी, पर सेट के सूत्रों का कहना है कि उनकी केमिस्ट्री देखकर लगता है जैसे कल ही साथ काम किया हो।