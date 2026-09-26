'लव एंड वॉर' से विक्की कौशल का धांसू अवतार, हाथ में सिगरेट और आंखों में गुस्सा
क्या है खबर?
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के पहले पोस्टर जारी होने के बाद अब संजय लीला भंसाली की आगामी फिल्म 'लव एंड वॉर' से विक्की कौशल का पहली झलक भी सामने आ गई है। इस पीरियड वॉर ड्रामा का निर्देशन संजय लीला भंसाली कर रहे हैं। फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' के बाद ये भंसाली की बतौर निर्देशक अगली बड़ी फिल्म है, जिसकी वजह से इसे साल 2027 की सबसे चर्चित और बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक माना जा रहा है।
लुक
गंभीर अवतार में नजर आए विक्की
विक्की के फर्स्ट-लुक पोस्टर में वो दाएं हाथ में लाइटर पकड़े नजर आ रहे हैं। इसी से वो होठों के बीच दबी सिगरेट जला रहे हैं।
उनके चेहरे के आसपास उड़ता सिगरेट का धुआं पोस्टर को रहस्यमयी और गंभीर बना रहा है।
विक्की सीधे कैमरे की ओर गंभीर नजरों से देख रहे हैं। घनी मूंछों और माथे पर चोट के निशान के साथ उनका रफ-एंड-टफ लुक काफी दमदार लग रहा है।
उत्साह
उत्साहित हुए फैंस
पोस्टर में विक्की के दाएं हाथ में पहनी सोने की अंगूठी अलग ही चमक रही है, वहीं उनकी गहरे रंग की शर्ट उनके इस सख्त अवतार को और बेहतरीन बना रही है।
निर्माताओं ने इस पोस्टर को साझा कर लिखा, 'नजरें मिलेंगी, लेकिन हटेंगी नहीं। संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' 21 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है।'
विक्की के इस लुक ने फिल्म में उनके किरदार को लेकर फैंस की उत्सुकता काफी बढ़ा दी है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए विक्की का पोस्टर
Nazre milengi, lekin hatengi nahin! 🧿— BhansaliProductions (@bhansali_produc) September 26, 2026
Sanjay Leela Bhansali's Love & War on 21st January 2027 ❤️
See you at the movies! 🎬#LoveAndWar@saregamaglobal #RanbirKapoor @vickykaushal09 @aliaa08 #PrernaSingh pic.twitter.com/6v6NdTxFV1