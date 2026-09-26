'लव एंड वॉर' से विक्की कौशल का पहला पोस्टर रिलीज

'लव एंड वॉर' से विक्की कौशल का धांसू अवतार, हाथ में सिगरेट और आंखों में गुस्सा

लेखन नेहा शर्मा 01:35 pm Sep 26, 202601:35 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के पहले पोस्टर जारी होने के बाद अब संजय लीला भंसाली की आगामी फिल्म 'लव एंड वॉर' से विक्की कौशल का पहली झलक भी सामने आ गई है। इस पीरियड वॉर ड्रामा का निर्देशन संजय लीला भंसाली कर रहे हैं। फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' के बाद ये भंसाली की बतौर निर्देशक अगली बड़ी फिल्म है, जिसकी वजह से इसे साल 2027 की सबसे चर्चित और बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक माना जा रहा है।