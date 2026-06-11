विक्की कौशल ने 'अल्फा' के टीजर की तारीफ की

फिल्म 'अल्फा' देखने के लिए बेताब हैं विक्की कौशल, टीजर पर दे डाली अपनी राय

लेखन ज्योति सिंह 12:36 pm Jun 11, 202612:36 pm

क्या है खबर?

आलिया भट्‌ट का रोमांटिक अंदाज अब तक कई फिल्मों में देखा जा चुका है। इस बार वह पर्दे पर एक्शन के साथ बड़ा धमाका करने के लिए तैयार हैं, जिसकी झलक उनकी आगामी फिल्म 'अल्फा' के टीजर में मिल चुकी है। फिल्म का टीजर 10 जून को निर्माता यशराज फिल्म्स ने साझा किया था। इसके बाद से सिनेमा के सितारों और फैंस टीजर पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस कड़ी में विक्की कौशल भी शामिल हो चुके हैं।