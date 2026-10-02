पिता बनने के बाद विक्की ने किए कई बदलाव

विक्की कौशल ने पिता बनते ही क्यों किए बदलाव? खुद दिया जवाब

लेखन अंशिका शुक्ला 08:39 pm Oct 02, 202608:39 pm

क्या है खबर?

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ नवंबर 2025 में माता-पिता बने थे। तब से विक्की कई बार पिता बनने के अनुभव के बारे में बात कर चुके हैं। वहीं हाल ही में हुई एक बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि माता-पिता बनने से वे कैसे बदले। इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे के साथ बिताए छोटे-छोटे पलों के बारे में बात की और यह भी बताया कि अब वे अपने व्यवहार को लेकर ज्यादा जागरूक क्यों रहते हैं।