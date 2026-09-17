कुणाल खेमू की ये फिल्में रहीं फ्लॉप

कुणाल खेमू के करियर की ये फिल्में रहीं फुस्स, जानें कितनी की कमाई

लेखन अंशिका शुक्ला 11:59 am Sep 17, 202611:59 am

क्या है खबर?

फिल्म 'वाइब' 18 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में कुणाल खेमू मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म का मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर करीना कपूर की फिल्म 'दायरा' से होगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस फिल्म की कमाई पर असर पड़ सकता है। इस फिल्म से पहले कुणाल ने अपने करियर में कई फ्लॉप फिल्मों में काम किया है। ऐसे में आइए जानते हैं कौन सी हैं वो फिल्में।