'वाइब' देखने से पहले OTT पर देख डालें ये धांसू एक्शन-कॉमेडी फिल्में

साल 2004 में रिलीज हुई एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'मैं हूं ना' शाहरुख खान, सुनील शेट्टी, जायद खान और अमृता राव मुख्य भूमिका में हैं। अगर आप इस फिल्म का लुफ्त उठाना चाहते हैं, तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

एक्शन थ्रिलर कॉमेडी फिल्म 'ढिशूम' साल 2016 में रिलीज हुई थी। इसकी कहानी एक भारतीय क्रिकेटर के अपहरण और उसे खोजने के इर्द-गिर्द घूमती है। आप इस फिल्म को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।