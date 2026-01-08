दिग्गज अभिनेता राजेंद्र कुमार की पत्नी शुक्ला कुमार का निधन, बॉलीवुड में छाया शोक
क्या है खबर?
हिंदी सिनेमा के दिवंगत अभिनेता राजेंद्र कुमार की पत्नी शुक्ला कुमार का निधन हो गया है। इस दुखद खबर के आने से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। सितारे सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शुक्ला के निधन की वजह क्या रही इस बारे में कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है। दिवंगत अभिनेता राजेंद्र की पत्नी रहीं शुक्ला के बेटे, कुमार गौरव हैं जो बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता है
प्रेयर मीट
10 जनवरी को आयोजित होगी प्रेयर मीट
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, करीबी सूत्रों ने बताया है कि अभिनेता गौरव और उनका परिवार अपनी दिवंगत मां की याद में, 10 जनवरी को प्रेयर मीट का आयोजन करेगा। इस मौके पर बॉलीवुड के कई सितारे उमड़ने की संभावना है, जहां वह शुकला को भावुक श्रद्धांजिल देंगे। शुक्ला बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया से हमेशा दूर रही हैं, लेकिन उनके दिवंगत पति राजेंद्र सिनेमा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। लोग उन्हें "जुबली कुमार" के नाम से जानते थे।
फिल्में
राजेंद्र को इन फिल्मों से मिली थी कामयाबी
लीजेंड अभिनेता राजेंद्र को सिनेमा में 'झुक गया आसमान', 'आप आए बहार आई', 'संगम' और 'गीत' जैसी फिल्मों से सफलता हासिल हुई थी। उन्होंने कई साल सिनेमा पर राज करने के बाद, 12 जुलाई 1991 को 71 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। राजेंद्र और शुक्ला के बेटे कुमार गौरव भी सिनेमा का हिस्सा हैं, जिन्हें 'लव स्टोरी', 'कांटे' और 'फूल' जैसी तमाम फिल्मों में देखा जा चुका है। फिलहाल वह फिल्माें से दूर हैं।