दिग्गज अभिनेता राजेंद्र कुमार की पत्नी शुक्ला कुमार का निधन, बॉलीवुड में छाया शोक

प्रेयर मीट

10 जनवरी को आयोजित होगी प्रेयर मीट

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, करीबी सूत्रों ने बताया है कि अभिनेता गौरव और उनका परिवार अपनी दिवंगत मां की याद में, 10 जनवरी को प्रेयर मीट का आयोजन करेगा। इस मौके पर बॉलीवुड के कई सितारे उमड़ने की संभावना है, जहां वह शुकला को भावुक श्रद्धांजिल देंगे। शुक्ला बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया से हमेशा दूर रही हैं, लेकिन उनके दिवंगत पति राजेंद्र सिनेमा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। लोग उन्हें "जुबली कुमार" के नाम से जानते थे।