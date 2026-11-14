दिग्गज अभिनेता गिरिबाबू का निधन, चंद्रबाबू नायडू ने दी श्रद्धांजलि

तेलुगू सिनेमा के दिग्गज अभिनेता गिरिबाबू का निधन, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

लेखन नेहा शर्मा 06:01 pm Nov 14, 202606:01 pm

क्या है खबर?

तेलुगू सिनेमा से एक दुखद खबर सामने आई है। दिग्गज अभिनेता गिरिबाबू का 83 की उम्र में निधन हो गया है। उनके जाने से फिल्म जगत में शोक की लहर है। गिरिबाबू ने अपने पांच दशक से ज्यादा लंबे करियर में कई फिल्मों में काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने फिल्मों में हीरो से लेकर विलेन और सहायक कलाकार तक कई तरह के किरदार निभाए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी उनके निधन पर दुख जताया।',