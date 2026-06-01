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दिग्गज पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का निधन, 89 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का निधन

दिग्गज पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का निधन, 89 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

लेखन ज्योति सिंह
Jun 01, 2026
09:28 am
क्या है खबर?

संगीत जगत की दुनिया से बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। दिग्गज पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। उनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि गायिका ने मुंबई स्थित अपने आवास पर आखिरी सांस ली। इस दुखद खबर के आने से मनोरंजन जगत से लेकर राजनीति जगत तक शोक की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया के जरिए गायिका को श्रद्धांजलि दी है।

शोक

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जताया शोक

मुख्यमंत्री ने लिखा, 'दिग्गज पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन से भारतीय संगीत जगत की एक मधुर, सुरीली और दिल को छू लेने वाली आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई है। 6 दशकों से ज्यादा समय तक उन्होंने अपनी गायकी से संगीत-प्रेमियों के दिलों पर राज किया। मराठी, हिंदी, बंगाली, ओडिया और अन्य भाषाओं में उनके अमर गीत संगीत जगत का एक अनमोल खजाना हैं। मैं उन्हें अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।'

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परिचय

सुमन को इन गानों से मिली थी पहचान

28 जनवरी, 1937 को अविभाजित भारत (अब बांग्लादेश) के भवानीपुर में जन्मीं सुमन ने महान कवि जीडी माडगुलकर के गीत (गदिमा) से मराठी संगीत जगत में अपनी शुरुआत की थी। हिंदी भाषा में उन्होंने 'आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे' और 'तुमने पुकारा और हम चले आए' जैसे कई मशहूर गाने गाए। अक्सर लोग उनकी आवाज की तुलना दिग्गज गायिका लता मंगेशकर की आवाज से करते थे। साल 2023 में सुमन को 'पद्म भूषण' का सम्मान मिला था।

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