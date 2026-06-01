पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का निधन

दिग्गज पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का निधन, 89 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

लेखन ज्योति सिंह 09:28 am Jun 01, 202609:28 am

क्या है खबर?

संगीत जगत की दुनिया से बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। दिग्गज पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। उनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि गायिका ने मुंबई स्थित अपने आवास पर आखिरी सांस ली। इस दुखद खबर के आने से मनोरंजन जगत से लेकर राजनीति जगत तक शोक की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया के जरिए गायिका को श्रद्धांजलि दी है।