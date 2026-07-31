पार्श्व गायिका जमुना रानी नहीं रहीं

दक्षिण सिनेमा की पार्श्व गायिका जमुना रानी का निधन, 88 साल की उम्र में कहा अलविदा

लेखन ज्योति सिंह 02:05 pm Jul 31, 202602:05 pm

क्या है खबर?

दक्षिण भारतीय सिनेमा की जानी-मानी पार्श्व गायिका जमुना रानी का निधन हो गया है। उनकी उम्र 88 साल थी और उन्होंने गुरुवार (30 जुलाई) को बेंगलुरु में अपनी अंतिम सांस ली। उनकीर मौत से संगीत की दुनिया में मातम पसर गया है। 1980 के दशक में गायिका के साथ मंच प्रस्तुतियों में भाग लेने वाले पार्श्व गायक मनो ने एक बयान के जरिए जमुना के निधन पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की और उन्हें भावुक श्रद्धांजलि अर्पित की है।