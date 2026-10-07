अभिनेत्री ईवा मैरी सेंट का हुआ निधन

ऑस्कर विजेता अभिनेत्री ईवा मैरी सेंट का निधन, 102 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

लेखन ज्योति सिंह 09:30 am Oct 07, 202609:30 am

क्या है खबर?

हाॅलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री ईवा मैरी सेंट अब इस दुनिया में नहीं रहीं। उनकी उम्र 102 साल थी। खबरों के अनुसार, उन्होंने मंगलवार को लॉस एंजिल्स स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। इस खबर की पुष्टि उनके परिवार के प्रतिनिधि जेफ सैंडरसन द्वारा की गई है। इस दुखद खबर के आते ही सिनेमा जगत में शोक के बादल छा गए हैं। अभिनेत्री के सह-कलाकार और फैंस उन्हें सोशल मीडिया के जरिए भावुक श्रद्धांजलि दे रहे हैं।