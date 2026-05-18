कान्स फिल्म फेस्टिवल में अभिनेता अशोक सराफ छाए

कान्स 2026: दिग्गज अभिनेता अशोक सराफ पत्नी संग रेड कार्पेट पर उतरे, देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 04:43 pm May 18, 202604:43 pm

क्या है खबर?

फ्रांस में आयोजित कान्स फिल्म फेस्टिवल पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। आलिया भट्‌ट, उर्वशी रौतेला, हुमा कुरैशी, अदिति राव हैदरी और डायना पेंटी समेत कई बॉलीवुड अभिनेत्रियां रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेर चुकी हैं। हालिया वीडियो और तस्वीरें दिग्गज अभिनेता अशोक सराफ की सामने आई हैं, जिन्होंने 78 साल की उम्र में कान्स में शिरकत की। इस मौके पर वह अपनी पत्नी निवेदिता सराफ के साथ रेड कार्पेट पर विदेशी मीडिया का ध्यान खींचते दिखे।