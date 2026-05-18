कान्स 2026: दिग्गज अभिनेता अशोक सराफ पत्नी संग रेड कार्पेट पर उतरे, देखें वीडियो
क्या है खबर?
फ्रांस में आयोजित कान्स फिल्म फेस्टिवल पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। आलिया भट्ट, उर्वशी रौतेला, हुमा कुरैशी, अदिति राव हैदरी और डायना पेंटी समेत कई बॉलीवुड अभिनेत्रियां रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेर चुकी हैं। हालिया वीडियो और तस्वीरें दिग्गज अभिनेता अशोक सराफ की सामने आई हैं, जिन्होंने 78 साल की उम्र में कान्स में शिरकत की। इस मौके पर वह अपनी पत्नी निवेदिता सराफ के साथ रेड कार्पेट पर विदेशी मीडिया का ध्यान खींचते दिखे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Marathi legend #AshokSaraf and his wife Nivedita Saraf at Cannes ❤️ pic.twitter.com/qGHcXWgNkN— $@M (@SAMTHEBESTEST_) May 18, 2026
समारोह
पत्नी संग रेड कार्पेट पर पहुंचे अशोक
अभिनेता ने महाराष्ट्रियन सिनेमा और संस्कृति का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले एक मराठी मनोरंजन प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में कान्स में हिस्सा लिया। इस समूह में, प्राजक्ता माली, यूट्यूबर अंकिता वालावलकर, पॉडकास्टर जयंती वाघधारे और फिल्म निर्माता केदार जोशी भी शामिल रहे। सभी ने मिलकर इस वैश्विक समारोह में मराठी सिनेमा की मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराया। इस मौके पर अभिनेता ने बंद गले का सफेद कोट पहना, जबकि उनकी पत्नी निवेदिता महाराष्ट्रियन साड़ी में नजर आईं।
करियर
इन हिंदी और मराठी फिल्मों में नजर आए हैं अशोक
अशोक को हिंदी, मराठी सिनेमा, टीवी और रंगमंच के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक माना जाता है। उनका करियर 5 दशक से ज्यादा लंबा है। उन्होंने अपना डेब्यू मराठी फिल्म 'जानकी' से किया था। फिर 'भूतचा भाऊ', 'धूम धड़ाका' और 'बलाचे बाप ब्रह्मचारी' जैसी फिल्मों में दिखे। वह हिंदी सिनेमा का हिस्सा भी रहे हैं। चर्चित टीवी शाे 'हम पांच' के अलावा, उन्हें 'यस बॉस', 'करण अर्जुन' और 'प्यार किया तो डरना क्या' जैसी फिल्मों में देखा गया है।