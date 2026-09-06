वेनिस फिल्म फेस्टिवल में छाई रॉबर्ट पैटिनसन की 'प्राइमटाइम'

रॉबर्ट पैटिनसन की 'प्राइमटाइम' का वेनिस फिल्म फेस्टिवल में जलवा, 8 मिनट तक बजती रहीं तालियां

लेखन नेहा शर्मा 02:01 pm Sep 06, 202602:01 pm

क्या है खबर?

वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड स्टार रॉबर्ट पैटिनसन की फिल्म 'प्राइमटाइम' का जलवा देखने को मिला है। निर्देशक लांस ओपनहाइम के निर्देशन में बनी इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का प्रीमियर जैसे ही साला ग्रांडे में हुआ, दर्शकों ने खड़े होकर लगभग 8 मिनट तक तालियां बजाईं। इस शानदार और लंबे स्टैंडिंग ओवेशन ने फिल्म की सफलता और पैटिनसन के अभिनय की दमदार मौजूदगी पर मोहर लगा दी है, जिससे इसे लेकर दुनियाभर के प्रशंसकों के बीच उत्साह काफी बढ़ गया है।