वेनिस फिल्म फेस्टिवल में भारत का डंका, अनुपर्णा रॉय की 'लवर्स इन ब्लू...' ने जीता पुरस्कार

NETPAC जूरी ने 'लवर्स इन द ब्लू नाइट' में प्रवासी मजदूरों की जिंदगी को संवेदनशील तरीके से दिखाने की तारीफ की। फिल्म में विस्थापन, इच्छाओं, जेंडर, गरीबी और वर्ग जैसे मुद्दों को बारीकी से दिखाया गया है।

अनुपर्णा के मुताबिक, फिल्म उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि यह उनके व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि फिल्म के किरदार अक्सर समाज के हाशिए पर रह जाते हैं और वो उनकी जिंदगी को संवेदनशीलता और ईमानदारी से दिखाना चाहती थीं।