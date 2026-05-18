वीर पहाड़िया ने दूसरी फिल्म के लिए कसी कमर, महेश भट्ट उठाएंगे जिम्मेदारी
क्या है खबर?
अक्षय कुमार की फिल्म 'स्काई फोर्स' (2025) से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले वीर पहाड़िया फिर चर्चा में हैं। खबर है कि उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। पिंकविला के मुताबिक, उनकी आगामी एक्शन-थ्रिलर का शीर्षक 'बेनाम' होगा, जिसमें वह मुख्य किरदार निभाएंगे। इसे एक दमदार संगीत एल्बम के साथ एक व्यावसायिक फिल्म के रूप में पेश किया जाएगा। इस खबर ने वीर के फैंस को बेहद उत्साहित कर दिया है।
किरदार
फिल्म में वीर पहाड़िया का होगा दमदार किरदार
रिपोर्ट के अनुसार, दिग्गज फिल्म निर्माता महेश भट्ट इस परियोजना के प्रस्तुतकर्ता होंगे। एक सूत्र ने कहा, "'बेनाम' में वीर को पहली बार एक दमदार एंटी-हीरो अवतार में दिखाया जाएगा, और इस भूमिका के लिए उनके रूप में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने की उम्मीद है... इस किरदार को एक कच्चे और जोशीले अंदाज के साथ गढ़ा गया है, जिससे वीर पहाड़िया को पर्दे पर एक अधिक गंभीर और एक्शन से भरपूर भूमिका निभाने का मौका मिलेगा।"
तैयारी
'बेनाम' को लेकर निर्माताओं ने शुरू की तैयारी
बताया जाता है कि यह फिल्म एक्शन, ड्रामा और संगीत का शानदार मिश्रण पेश करेगी। हालांकि निर्माता अभी के लिए इसके निर्देशक, कलाकारों और क्रू मेंबर से जुड़ी जानकारियां गुप्त रख रहे हैं, लेकिन फिल्म की तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं। सूत्र ने यह भी पुष्टि की है कि फिल्म में संगीत एल्बम की एक अहम भूमिका होगी। आने वाले दिनों में इस परियोजना की आधिकारिक तौर पर घोषणा की जा सकती है।