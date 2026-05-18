वीर पहाड़िया की नई फिल्म पर आया अपडेट

वीर पहाड़िया ने दूसरी फिल्म के लिए कसी कमर, महेश भट्‌ट उठाएंगे जिम्मेदारी

लेखन ज्योति सिंह 03:05 pm May 18, 202603:05 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की फिल्म 'स्काई फोर्स' (2025) से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले वीर पहाड़िया फिर चर्चा में हैं। खबर है कि उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। पिंकविला के मुताबिक, उनकी आगामी एक्शन-थ्रिलर का शीर्षक 'बेनाम' होगा, जिसमें वह मुख्य किरदार निभाएंगे। इसे एक दमदार संगीत एल्बम के साथ एक व्यावसायिक फिल्म के रूप में पेश किया जाएगा। इस खबर ने वीर के फैंस को बेहद उत्साहित कर दिया है।