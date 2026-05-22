वरुण धवन चले हॉलीवुड की राह

वरुण धवन की नजर हॉलीवुड पर, मशहूर फिल्म निर्माता संग हाथ मिलाने की तैयारी

लेखन ज्योति सिंह 12:10 pm May 22, 202612:10 pm

क्या है खबर?

वरुण धवन अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म का निर्देशन उनके पिता, डेविड धवन ने किया है जिसमें मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े भी नजर आएंगी। यह फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों का रुख करेगी। इस बीच, वरुण से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसे जानकर उनके फैंस फूले नहीं समाएंगे। खबर यह है कि अभिनेता वैश्विक मंच पर अपना कदम बढ़ाने की तैयारी में लगे हैं।