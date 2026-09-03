अपने फार्म में समय बिता रहे वरुण धवन

वरुण धवन ने शुरू की खेती-बाड़ी, सीख रहे धान की फसल उगाना; सामने आईं तस्वीरें

लेखन ज्योति सिंह 01:19 pm Sep 03, 202601:19 pm

क्या है खबर?

वरुण धवन ने कुछ दिन पहले बताया था कि उन्होंने एक फार्म खरीदा है। उन्होंने इस कदम को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा था। वीडियो में उन्हें फार्म में खड़े होकर चाय और बिस्कुट का आनंद उठाते भी देखा गया था। अब अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ अन्य तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें उन्हें फार्म पर खेती-बाड़ी करते हुए देखा जा सकता है। उनकी तस्वीरों पर फैंस भी मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं।