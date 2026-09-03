वरुण धवन ने शुरू की खेती-बाड़ी, सीख रहे धान की फसल उगाना; सामने आईं तस्वीरें

वरुण धवन ने शुरू की खेती-बाड़ी, सीख रहे धान की फसल उगाना; सामने आईं तस्वीरें
क्या है खबर?
वरुण धवन ने कुछ दिन पहले बताया था कि उन्होंने एक फार्म खरीदा है। उन्होंने इस कदम को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा था। वीडियो में उन्हें फार्म में खड़े होकर चाय और बिस्कुट का आनंद उठाते भी देखा गया था। अब अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ अन्य तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें उन्हें फार्म पर खेती-बाड़ी करते हुए देखा जा सकता है। उनकी तस्वीरों पर फैंस भी मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
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धान की फसल उगाना सीख रहे वरुण
वरुण ने अपनी कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें उन्हें धान के पौधे लगाते और किसानों के साथ खेत जोतते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'खेती शुरू।'
तस्वीरों में वह बड़ी सादगी और जुनून के साथ खेती का तरीका सीखते दिख रहे हैं।
बता दें, वरुण को आखिरी बार 'है जवानी तो इश्क होना है' में देखा गया था। जून, 2026 में आई इस फिल्म में मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े भी मुख्य किरदारों में थीं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए तस्वीरें
#VarunDhawan starts farming 🌴 😄— $@M (@SAMTHEBESTEST_) September 3, 2026
Takes a break from acting pic.twitter.com/mMoGcAhgbb