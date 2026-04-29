वरुण धवन की फिल्म पर आया बड़ा अपडेट

वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क...' में फिर हुआ फेरबदल, बढ़ गया इंतजार

लेखन ज्योति सिंह 12:00 pm Apr 29, 202612:00 pm

क्या है खबर?

वरुण धवन की आगामी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' अपने बदलाव को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में है। हाल ही में, इसकी रिलीज तारीख को चौथी बार बदला गया था, लेकिन अब इसमें फिर फेरबदल हो गया है। यह रोमांटिक-कॉमेडी अपनी पुरानी तारीख पर लौट आई है, जिससे दर्शकाें का इंतजार बढ़ गया है। डेविड धवन द्वारा निर्देशित और रमेश तौरानी के टिप्स फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म में यह बदलाव यश की आगामी 'टॉक्सिक' के कारण हुआ है।