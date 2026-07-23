NEET विवाद में छात्रों के समर्थन में आए सितारे

NEET विवाद: छात्रों के समर्थन में आए वरुण धवन, सारा-अनन्या ने भी दिया साथ

लेखन ज्योति सिंह 07:11 pm Jul 23, 202607:11 pm

क्या है खबर?

NEET पेपर लीक मामले में छात्रों के प्रदर्शन को धीरे-धीरे बॉलीवुड सितारों का समर्थन मिलने लगा है। अब वरुण धवन ने छात्रों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए एक पोस्ट साझा किया और कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन एक लोकतांत्रिक अधिकार होता है। उन्होंने लिखा, 'जब छात्रों को लगता है कि व्यवस्था ने उन्हें निराश किया है, तो उन्हें सवाल पूछने का पूरा हक है। उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए और पूरी ईमानदारी से उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।'