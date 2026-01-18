वरुण धवन की पिछली 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड, क्या 'बॉर्डर 2' बचाएगी साख?

कभी बॉलीवुड की 'हिट मशीन' कहे जाने वाले वरुण धवन पिछले कुछ समय से बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी हालिया फिल्मों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, जिससे एक बड़ी हिट की जरूरत बढ़ गई है। अब उनकी फिल्म ' बॉर्डर 2 ' रिलीज की तैयारी में है, जिसे उनके करियर के लिए एक अहम मोड़ माना जा रहा है। एक नजर वरुण की पिछली 5 फिल्मों के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर।

#1 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' वरुण पिछले साल जाह्नवी कपूर के साथ फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी लेकर आए थे। इस फिल्म का निर्देशन शशांक खेतान ने किया था। धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म की राह दर्शक बड़ी बेसब्री से देख रहे थे, लेकिन इसने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। इस फिल्म का बजट 80 करोड़ रुपये था और इसने दुनियाभर में 99 करोड़ रुपये कमाए थे। नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म देखी जा सकती है।

#2 'बेबी जॉन' 'बेबी जॉन' को लेकर जो उम्मीदें लगाई गई थीं, वो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह धराशायी हो गई थीं। साउथ के मशहूर निर्देशक एटली इस फिल्म के निर्माता थे और दावा किया जा रहा था कि ये वरुण के करियर की सबसे बड़ी एक्शन हिट होगी, लेकिन नतीजा बेहद निराशाजनक रहा। 'बेबी जॉन' की नाकामी वरुण के करियर के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई थी। 180 करोड़ के बजट में ये फिल्म बस 60 करोड़ रुपये कमा पाई थी।

Advertisement

#3 'भेड़िया' वरुण धवन और कृति सैनन की फिल्म 'भेड़िया' को भारतीय सिनेमा की पहली 'क्रिएचर-कॉमेडी' के रूप में पेश किया गया था। 'स्त्री' फेम निर्देशक अमर कौशिक की इस फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन ये दर्शकों को खास प्रभावित नहीं कर पाई। करीब 60 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'भेड़िया' ने भारत में लगभग 68 करोड़ रुपये की कमाई की और इसका बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन औसत रहा। ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है।

Advertisement

#4 और #5 'जुग जुग जियो' और 'कलंक' कोरोना महामारी के बाद जब बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रही थीं, तब वरुण, अनिल कपूर और कियारा आडवाणी की फिल्म 'जुग जुग जियो' ने एक उम्मीद जगाई थी। हालांकि, इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर औसत का दर्जा मिला। 100 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 139 करोड़ रुपये कमाए थे। उधर साल 2019 में आई वरुण की फ्लॉप फिल्म 'कलंक का बजट 150 करोड़ था और कमाई 146 करोड़ रुपये थी।