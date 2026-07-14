'वन' के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा-तमन्ना भाटिया ने वसूली इतनी फीस, जानें सभी सितारों को कितना मिला

दीपक कुमार मिश्रा और अरुणाभ कुमार के निर्देशन में बन रही 'वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' में सिद्धार्थ मल्होत्रा मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे।

इस फिल्म के लिए उन्हें 12 करोड़ रुपये की फीस मिली है, जिससे वह इसकी सबसे अधिक फीस पाने वाले कलाकार बन गए हैं।

वहीं, तमन्ना भाटिया फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हैं, जिन्होंने इसके लिए 5 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं। खास बात यह है कि दोनों पहली बार किसी फिल्म में साथ स्क्रीन साझा करेंगे।