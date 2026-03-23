'उस्ताद भगत सिंह' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस: 'उस्ताद भगत सिंह' के लिए कैसा रहा चौथा दिन? जानिए कुल कमाई

लेखन ज्योति सिंह 10:16 am Mar 23, 202610:16 am

क्या है खबर?

पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' ने बॉक्स ऑफिस 4 दिन पार कर लिए हैं। इसने पहले दिन दर्शकों और फिल्म समीक्षकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया हासिल की थी। यह सिलसिला अभी भी जारी है। दिलचस्प बात यह है कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' से सीधी टक्कर के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ को बना रखा है। धीरे-धीरे ही सही, लेकिन 'उस्ताद भगत सिंह' ने अब तक 60 करोड़ का कारोबार कर लिया है।