उर्मिला मातोंडकर को नहीं करना था 'छम्मा छम्मा', बोलीं- आइटम नंबर के बिल्कुल खिलाफ थी मैं

खुलासा

'आइटम नंबर' करने से हिचकिचा रही थीं उर्मिला

उर्मिला हाल ही में डांस रियलिटी शो 'इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5' के एक एपिसोड में बतौर स्पेशल गेस्ट शामिल हुईं, उन्होंने फिल्म 'चाइना गेट' के इस लोकप्रिय गाने पर बात की। उन्होंने कहा, "मुझसे कहा गया कि फिल्म 'चाइना गेट' के महान निर्देशक राजकुमार संतोषी जी चाहते हैं कि आप इस फिल्म में एक आइटम सॉन्ग करें तो मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं थी, क्योंकि उस दौर में आइटम गानों को बहुत गलत तरीके से देखा जाता था।"