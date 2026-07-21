TV पर फिर छाने आ रहे हैं ये पॉपुलर रियलिटी शोज

TV पर फिर लगेगा मनोरंजन का तड़का, जल्द शुरू होंगे ये रियलिटी शोज

लेखन अंशिका शुक्ला 06:06 pm Jul 21, 202606:06 pm

क्या है खबर?

रियलिटी शोज का क्रेज दर्शकों के बीच हमेशा रहता है और फैंस अपने पसंदीदा शोज के नए सीजन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आने वाले समय में टीवी पर कई चर्चित रियलिटी शोज दस्तक देने वाले हैं। एक ओर 'बिग बॉस' नए सीजन के साथ लौट रहा है, तो दूसरी ओर 'खतरों के खिलाड़ी' भी 15वें सीजन के जरिए रोमांच का डोज बढ़ाने के लिए तैयार है। ऐसे में आइए जानते हैं जल्द आने वाले रियलिटी शोज की सूची।