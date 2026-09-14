'रामायण' से 'जय हनुमान' तक, भारतीय पौराणिक कथाओं पर बन रही हैं ये बड़ी फिल्में
क्या है खबर?
फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। दर्शकों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया ने फिल्म की सफलता को और मजबूत किया। इसके बाद बॉलीवुड में पौराणिक फिल्मों को लेकर उत्साह बढ़ा है। 'रामायण' से लेकर 'जय हनुमान' तक, आने वाले सालों में कई फिल्में भारतीय देवी-देवताओं और पौराणिक कथाओं को बड़े पर्दे पर पेश करेंगी। ऐसे में आइए जानते हैं ये फिल्में कब रिलीज होंगी।
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'महावतार रघुनन्दन' और 'जय हनुमान'
महावतार यूनिवर्स आखिरकार फिल्म 'महावतार रघुनंदन' के साथ भगवान राम की ओर बढ़ेगा। इसे आपस में जुड़े विष्णु-अवतार फ्रेंचाइजी के एक और एनिमेटेड चैप्टर के तौर पर बनाया गया है। यह फिल्म साल 2029 में रिलीज होगी।
'कांतारा' फ्रेंचाइजी की सफलता के बाद, ऋषभ शेट्टी 'जय हनुमान' के जरिए भगवान हनुमान की दुनिया को दर्शकों को दिखाने वाले हैं। यह फिल्म साल 2027 में रिलीज होगी।
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'शिव- आदियोगी' और 'महावतार परशुराम'
'शिव-आदियोगी' एक आगामी एनिमेटेड फिल्म है, जिसमें भगवान शिव को आदियोगी के रूप में दिखाया जाएगा। फिल्म में उनकी आध्यात्मिक यात्रा, जीवन दर्शन और योग से जुड़ी शिक्षाओं को विस्तार से प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगी।
'महावतार परशुराम' फिल्म भगवान विष्णु के अवतार परशुराम की कथा पर आधारित होगी। यह दशावतार पर केंद्रित बड़े सिनेमाई यूनिवर्स का हिस्सा होगी। निर्माता इसे दिसंबर 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं।
जानकारी
'रामायण: भाग 1 और 2'
नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' 2 भागों में रिलीज होने वाली है। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की इस फिल्म का पहला भाग साल 2026 दिवाली पर रिलीज होगा। वहीं इसका दूसरा भाग साल 2027 की दिवाली पर आएगा।