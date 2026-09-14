देवी-देवताओं पर आधारित इन फिल्मों का है बेसब्री से इंतजार

'रामायण' से 'जय हनुमान' तक, भारतीय पौराणिक कथाओं पर बन रही हैं ये बड़ी फिल्में

लेखन अंशिका शुक्ला 06:18 pm Sep 14, 202606:18 pm

क्या है खबर?

फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। दर्शकों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया ने फिल्म की सफलता को और मजबूत किया। इसके बाद बॉलीवुड में पौराणिक फिल्मों को लेकर उत्साह बढ़ा है। 'रामायण' से लेकर 'जय हनुमान' तक, आने वाले सालों में कई फिल्में भारतीय देवी-देवताओं और पौराणिक कथाओं को बड़े पर्दे पर पेश करेंगी। ऐसे में आइए जानते हैं ये फिल्में कब रिलीज होंगी।