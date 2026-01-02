नए साल में बॉलीवुड फिर बिखेरेगा प्यार का रंग, इन रोमांटिक फिल्मों का होगा दीदार
क्या है खबर?
बॉलीवुड के शाैकीनों के लिए 2026 कई मायनों में यादगार होने वाला है। जिन लोगों को रोमांटिक-ड्रामा फिल्में पसंद आती हैं उनकी तो इस साल चांदी होगी, क्योंकि 2026 में कई रोमांटिक फिल्में दर्शकों को प्यार के रंग में बहाने के लिए आ रही हैं। निर्माताओं ने पहले ही सोशल मीडिया पर इन फिल्मों का ऐलान कर दिया था। अब इंतजार है, तो सिर्फ इन फिल्मों की रिलीज का। यहां देखिए 2026 में आने वाली रोमांटिक फिल्मों के नाम।
#1 & #2
'दो दीवाने सहर में' और 'है जवानी तो इश्क होना है'
सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर की रोमांटिक फिल्म 'दो दीवाने सहर में' के साथ 2026 में प्यार का आगाज होगा।भंसाली प्रोडक्शन के तहत बन रही ये फिल्म 20 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन रवि उदयवार कर रहे हैं। वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल की 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। डेविड धवन के निर्देशन में बन रही ये फिल्म प्यार के साथ कॉमेडी का तड़का लगाएगी।
#3 & #4
'तू मेरी जिंदगी है' और 'चांद मेरा दिल'
कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म 'तू मेरी जिंदगी है' मई, 2026 में बड़े पर्दे पर रोमांस का तड़का लगाने आ रही है। 'सैयारा' की सफलता के बाद, अनुराग बसु द्वारा निर्देशित इस फिल्म का इंतजार और भी ज्यादा किया जा रहा है। धर्मा प्रोडक्शन के तहत बन रही फिल्म 'चांद मेरा दिल' भी इस साल की रोमांटिक फिल्मों में से है। लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे अभिनीत ये फिल्म 10 अप्रैल, 2026 को रिलीज होगी।
#5 & #6
'सिला' और 'लाइका-लाइकी'
हर्षवर्धन राणे 'एक दीवाने की दीवानियत' से दर्शकों का दिल जीत चुके हैं। 2026 में उनकी फिल्म 'सिला' रिलीज के लिए तैयार हैं। इस रोमांटिक-एक्शन फिल्म में 'बिग बॉस 18' के विजेता करणवीर मेहरा भी हैं। फिल्म का निर्देशन ओमंग कुमार कर रहे हैं। रवीना टंडन की बेटी, राशा थानी अपनी नई फिल्म 'लाइका-लाइकी' के साथ आ रही हैं। इसमें उन्हें 'मुंज्या' फेम अभय वर्मा के साथ रोमांस करते हुए देखा जाएगा। आधिकारिक रिलीज तारीख का आना बाकी है।