नए साल में बॉलीवुड फिर बिखेरेगा प्यार का रंग, इन रोमांटिक फिल्मों का होगा दीदार

नए साल में रिलीज होंगी ये रोमांटिक फिल्में

लेखन ज्योति सिंह 07:53 am Jan 02, 202607:53 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड के शाैकीनों के लिए 2026 कई मायनों में यादगार होने वाला है। जिन लोगों को रोमांटिक-ड्रामा फिल्में पसंद आती हैं उनकी तो इस साल चांदी होगी, क्योंकि 2026 में कई रोमांटिक फिल्में दर्शकों को प्यार के रंग में बहाने के लिए आ रही हैं। निर्माताओं ने पहले ही सोशल मीडिया पर इन फिल्मों का ऐलान कर दिया था। अब इंतजार है, तो सिर्फ इन फिल्मों की रिलीज का। यहां देखिए 2026 में आने वाली रोमांटिक फिल्मों के नाम।