IMDb ने जारी की साल 2026 की दूसरी छमाही की सबसे बहुप्रतीक्षित भारतीय फिल्मों की सूची

'मिर्जापुर द मूवी' का निर्देशन गुरमीत सिंह कर रहे हैं। इसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल, रवि किशन, जितेंद्र कुमार और सोनल एस चौहान भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी। ये फिल्म 4 सितंबर, 2026 को बड़े पैमाने पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

मशहूर मराठी लोक कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर की जिंदगी पर आधारित फिल्म 'ईथा' भी साल 2026 को ही रिलीज होगी। लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिका में हैं।