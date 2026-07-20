IMDb ने जारी की साल 2026 की दूसरी छमाही की सबसे बहुप्रतीक्षित भारतीय फिल्मों की सूची
क्या है खबर?
सिनेमा प्रेमियों के लिए साल 2026 का दूसरा भाग बेहद धमाकेदार होने वाला है। IMDb ने साल 2026 की दूसरी छमाही (जुलाई से दिसंबर) में रिलीज होने वाली सबसे बहुप्रतीक्षित भारतीय फिल्मों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में बड़े सुपरस्टार्स की पैन-इंडिया फिल्मों से लेकर ब्लॉकबस्टर सीक्वल तक शामिल हैं, जिनका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये सूची हर फिल्म प्रेमी के लिए बेहद खास है।
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'रामायण' और 'टॉक्सिक'
नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभाते नजर आएंगे, वहीं, साई पल्लवी और यश, सीता और रावण की भूमिका निभाएंगे। यह फिल्म इस दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' में यश, नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया भी अहम भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
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'किंग' और 'दृश्यम 3'
फिल्म 'किंग' में शाहरुख खान पहली बार अपनी बेटी सुहाना खान के साथ स्क्रीन साझा करते दिखेंगे।
उनके अलावा फिल्म में दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, रानी मुखर्जी, अरशद वारसी, अभय वर्मा और राघव जुयाल भी हैं। यह फिल्म 24 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' में 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें वो विजय सलगांवकर के तौर पर वापसी करेंगे।
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'मिर्जापुर द मूवी' और 'ईथा'
'मिर्जापुर द मूवी' का निर्देशन गुरमीत सिंह कर रहे हैं। इसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल, रवि किशन, जितेंद्र कुमार और सोनल एस चौहान भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी। ये फिल्म 4 सितंबर, 2026 को बड़े पैमाने पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
मशहूर मराठी लोक कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर की जिंदगी पर आधारित फिल्म 'ईथा' भी साल 2026 को ही रिलीज होगी। लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिका में हैं।